إيران تعلق على تبادل الضربات بين الجيشين السوري والتركي في إدلب

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، إنه من "حق الجيش السوري شن العمليات على أي أرض سورية تعرضت للاحتلال أو الإرهاب، أو ضد ما يعرض أمن سوريا ووحدتها للتهديد".

وأضاف الدبلوماسي الإيراني: "نتفهم قلق بعض الدول من العمليات العسكرية في إدلب، لكن ينبغي السماح للشعب والحكومة السوريين أن يقررا مصيرهما بنفسهما".

وطالب موسوي، جميع الدول "باحترام وحدة الأراضي السورية وأمنها القومي"، وأكد أن مسار "أستانا" هو المسار الوحيد الممكن لحل الأزمة السورية وينبغي الحفاظ عليه.

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وأعلنت وزارة الدفاع التركية عن سقوط قتلى وجرحى بين عناصر قواتها بقصف سوري في إدلب.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن أنقرة قضت على 76 عنصرا من الجيش السوري واستهدفت 54 موقعا له في إدلب.

المصدر: سبوتنيك