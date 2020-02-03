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الخطوط الجوية الجزائرية تعلق رحلاتها إلى الصين تفاديا لـ"كورونا"

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الخطوط الجوية الجزائرية تعلق رحلاتها إلى الصين تفاديا لـ
AFP
طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الجزائرية
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قررت شركة الخطوط الجوية الجزائرية تعليق جميع رحلاتها من وإلى الصين في إجراء وقائي مؤقت لتجنب وقوع إصابات بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد.

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وأوضح الناطق باسم Air Algerie أمين أندلسي، أن عدد الرحلات التي تسيرها الشركة من الجزائر نحو العاصمة الصينية بكين هو رحلتان في الأسبوع، مشيرا إلى أن القرار يهدف للوقاية من وصول فيروس "كورونا" للبلاد، خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية دولية.

وكانت Air Algerie قد اتخذت إجراءات وقائية على غرار شركات طيران دولية أخرى، لمنع تسرب "كورونا" عبر طائراتها، وبينها توفير المستلزمات الصحية لموظفي الطيران العاملين على الرحلات المتوجهة إلى المناطق التي ظهر فيها الفيروس، مثل القفازات والأقنعة والعباءات الخاصة.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

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