لافروف والصباح يبحثان العلاقات الثنائية بين موسكو والكويت

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، سبل تعزيز الروابط الاقتصادية والتبادل الإنساني بين روسيا والكويت.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إنه تم خلال المحادثة "التأكيد على التوجه لدى موسكو والكويت لضمان مسارات إيجابية مستدامة للتبادل التجاري بين البلدين، وزيادة تكثيف الروابط الاقتصادية والتبادلات الإنسانية، بما في ذلك تسوية جميع القضايا على جدول الأعمال الثنائي".

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وقيم الوزيران إيجابيا التعاون الثنائي بين البلدين خلال فترة تولي الكويت العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن في الفترة 2018-2019، مؤكدين على أهمية استمرار التنسيق السياسي والدبلوماسي الوثيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية.

المصدر: RT