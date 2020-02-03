التلفزيون السوري: منظومة الدفاع الجوي في مطار حميميم تسقط طائرتين مسيرتين في محيط المطار

أفاد التلفزيون السوري الرسمي، اليوم الاثنين، بأن الدفاع الجوي في مطار حميميم بمحافظة اللاذقية غربي البلاد أسقط طائرتين مسيرتين في محيط المطار.

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ولم يذكر التلفزيون السوري المزيد من التفاصيل حول الحادث.

من جهة أخرى، أفادت إذاعة "شام أف أم" أن الصوت الذي سمع في مدينة جبلة ناجم عن تصدي الدفاعات الجوية لطائرة مسيرة بمحيط قاعدة حميميم.

يأتي ذلك، في وقت أعلنت وزارة الدفاع التركية بعد ظهر اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الجيش التركي في إدلب السورية إلى 8، بينهم 3 مدنيين.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الذي زار الحدود السورية، إن أنقرة حيدت 76 عنصرا من الجيش السوري واستهدفت 54 موقعا بإدلب، ردا على مقتل جنودها، مشيرا إلى أن القوات التركية نسقت مع الجانب الروسي، ورغم ذلك تعرضت لإطلاق نار من جانب القوات السورية في الساعة 01.13 ليلا.

من جانبه، قال المركز الروسي للمصالحة في سوريا في بيان له صباح اليوم، إن وحدات من القوات التركية قامت بتحركات داخل منطقة إدلب لخفض التصعيد في ليلة 2 إلى 3 فبراير دون إخطار الجانب الروسي، وتعرضت لإطلاق نار من القوات الحكومية السورية استهدف الإرهابيين في المنطقة الواقعة غرب بلدة سراقب.

المصدر: رويترز