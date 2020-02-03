 
مباشر
عاجل
التلفزيون السوري: منظومة الدفاع الجوي في مطار حميميم تسقط طائرتين مسيرتين في محيط المطار

البرهان في أوغندا تزامنا مع زيارة نتنياهو

أخبار العالم العربي

البرهان في أوغندا تزامنا مع زيارة نتنياهو
Reuters TM/OLA
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n78z

وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان إلى مدينة عنتيبي الأوغندية اليوم الاثنين، تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى هذا البلد.

إقرأ المزيد
نتنياهو يعرب عن أمله في أن تفتتح أوغندا سفارتها في القدس قريبا
نتنياهو يعرب عن أمله في أن تفتتح أوغندا سفارتها في القدس قريبا

وأفاد موقع "الانتباهة" السوداني بأن زيارة البرهان "غير المعلنة" تهدف لإجراء مباحثات مع نظيره الأوغندي حول القضايا الإقليمية المشتركة.

وكان نتنياهو قد أكد قبيل مغادرته إلى أوغندا، أن "إسرائيل تعود إلى إفريقيا بشكل كبير، وإفريقيا قد عادت إلى أحضان إسرائيل. هذه العلاقات تتسم بأهمية كبيرة على الصعد الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية".

المصدر: مواقع سودانية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

قبلة وفستان قصير هكذا ظهرت الناشطة السعودية فوز العتيبي !