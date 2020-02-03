البرهان في أوغندا تزامنا مع زيارة نتنياهو

وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان إلى مدينة عنتيبي الأوغندية اليوم الاثنين، تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى هذا البلد.

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وأفاد موقع "الانتباهة" السوداني بأن زيارة البرهان "غير المعلنة" تهدف لإجراء مباحثات مع نظيره الأوغندي حول القضايا الإقليمية المشتركة.

وكان نتنياهو قد أكد قبيل مغادرته إلى أوغندا، أن "إسرائيل تعود إلى إفريقيا بشكل كبير، وإفريقيا قد عادت إلى أحضان إسرائيل. هذه العلاقات تتسم بأهمية كبيرة على الصعد الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية".

المصدر: مواقع سودانية