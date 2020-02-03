 
مباشر

الملك سلمان وولي عهده يجتمعان كل على حدة مع رئيس الوزراء اليوناني

أخبار العالم العربي

الملك سلمان وولي عهده يجتمعان كل على حدة مع رئيس الوزراء اليوناني
RT واس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n78w

عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان كل على حدة اجتماعا مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وقالت الوكالة السعودية للأنباء، إن الملك سلمان "عقد جلسة مباحثات رسمية مع دولة رئيس وزراء جمهورية اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، وتم خلال المباحثات، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها ودعمها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة".

وفي بيان ثان، ذكرت الوكالة أن الأمير محمد بن سلمان، عقد اجتماعا في الرياض مع ميتسوتاكيس حيث تم "استعراض أوجه العلاقات الثنائية، وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة".

المصدر: واس

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

قبلة وفستان قصير هكذا ظهرت الناشطة السعودية فوز العتيبي !