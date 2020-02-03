الملك سلمان وولي عهده يجتمعان كل على حدة مع رئيس الوزراء اليوناني

عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان كل على حدة اجتماعا مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وقالت الوكالة السعودية للأنباء، إن الملك سلمان "عقد جلسة مباحثات رسمية مع دولة رئيس وزراء جمهورية اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، وتم خلال المباحثات، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها ودعمها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة".

وفي بيان ثان، ذكرت الوكالة أن الأمير محمد بن سلمان، عقد اجتماعا في الرياض مع ميتسوتاكيس حيث تم "استعراض أوجه العلاقات الثنائية، وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة".

المصدر: واس