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مقداد: ممارسات تركيا تتناقض مع "أستانا" و"سوتشي"

أخبار العالم العربي

مقداد: ممارسات تركيا تتناقض مع
وكالة سانا السورية
نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد
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أكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد، أن ممارسات تركيا تتناقض بشكل صارخ مع مسار أستانا واتفاقات سوتشي، وما أجمعت عليه الدول الضامنة لإنهاء الأزمة السورية.

وعلّق المقداد، في حديث لصحيفة "الوطن" السورية، على دخول وحدات الجيش التركي إلى الأراضي السورية: "نحن ندين أي انتهاك لاتفاق أضنة والنظام التركي لم يلتزم بهذا الاتفاق، الذي لا يسمح له بالعبور بهذه الطريقة إلى الأراضي السورية".

وأضاف: "القانون الدولي لا يتيح لأي دولة الاعتداء على دولة أخرى، ولا احتلالها والقيام بممارسات استعمارية استيطانية عليها بما في ذلك نقل الأهالي، ورفع العلم التركي وفتح مدارس تركية"، لافتا إلى أن "هذا يتناقض مع الأهداف المعلنة للنظام التركي".

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وأضاف: "هذا تناقض صارخ مع مسار أستانا ومع اتفاقات سوتشي ومع كل ما اتفقت عليه الدول لإنهاء الأزمة السورية".

وأكد أن ما تقوم به المجموعات المسلحة يجري بتنسيق مع النظام التركي، وطالب سلطات أنقرة بأن تتوقف عن تلك الممارسات لأنها ستنعكس سلبيا على تركيا.

وشدد على أن سوريا اليوم ليست سوريا الأمس، مشيرا إلى أن "الجيش السوري سيستمر في زحفه لتحرير تراب الوطن من الإرهاب والاحتلال الأجنبي".

المصدر: صحيفة "الوطن" السورية

 

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