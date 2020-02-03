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الطراونة يعلن لـRT عن اجتماع طارئ للبرلمان العربي لبحث "صفقة القرن"

أخبار العالم العربي

الطراونة يعلن لـRT عن اجتماع طارئ للبرلمان العربي لبحث
RT
رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة (صورة أرشيفية)
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أعلن رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، أن البرلمان العربي سيعقد اجتماعا طارئا بحضور 16 رئيس برلمان، لبحث ومناقشة خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن".

وصرح الطراونة لـRT بأن الاجتماع سيأتي "للتشاور والتباحث من أجل اتخاذ قرارات جماعية تعبر عن رفض البرلمانات والشعوب العربية لمشروع خطة السلام الأميركية الإسرائيلية المعروفة بصفقة القرن".

وأوضح أن الاجتماع سيعقد يوم السبت القادم، مضيفا أن أبرز الحاضرين سيكونون من سوريا ولبنان ومصر والكويت وليبيا والعراق.

كما أكد أنه خاطب جميع البرلمانات العالمية والإسلامية لـ"الضغط على حكوماتهم من أجل رفض خطة صفقة القرن التي تقوم على تصفية القضية الفلسطينية ومصادرة حق الفلسطينيين".

المصدر: RT

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