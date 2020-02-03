محتجون عراقيون يبصمون بالدم متعهدين باستمرار احتجاجاتهم (فيديو)

أظهر مقطع فيديو محتجين عراقيين في ساحة التحرير ببغداد اليوم الاثنين، وهم يبصمون بالدم على لوحة كبيرة في تأكيد منهم على استمرار احتجاجاتهم.

وكتب المحتجون على اللوحة التي بصموا عليها: "من ساحة التحرير إلى باقي ساحات الاعتصام، نحن الموقعين أدناه، وقعنا بدمائنا عهدا على أن نستمر بثورتنا حتى آخر قطرة من دمائنا وفاء لدماء الشهداء، ونصرة للمظلوم على الظالم. والله على ما نقول شهيد".

كما رددوا هتافات تدعوا إلى عدم العودة إلى منازلهم حتى تتحقق مطالبهم.

المصدر: RT