روحاني يستقبل منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي (صور)

استقبل الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الاثنين، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، الذي حل بطهران لبحث العلاقات بين الجانبين.

وأكد روحاني خلال اللقاء أن بلاده جاهزة للعودة إلى تنفيذ التزاماتها بالاتفاق النووي "عندما ينفذ الطرف المقابل التزاماته"، مضيفا أن "مراقبة أنشطتنا النووية من قبل الوكالة الدولية سوف تستمر، إلا في حال واجهنا ظروفا جديدة".

وأبدى استعداد بلاده للتعاون مع الاتحاد الأوروبي لحل القضايا العالقة، لافتا إلى أن "الانسحاب الأمريكي الأحادي من الاتفاق النووي خلق عوائق ومشكلات لجميع أطراف الاتفاق".

RT

من جهته، قال بوريل إن "الدول الأوروبية تسعى إلى الحفاظ على الاتفاق النووي وحل القضايا الخلافية للإبقاء عليه"، مضيفا أنه سيبذل ما في وسعه من قدرات "لخلق تعاون قوي يصب في إطار الحفاظ على الاتفاق النووي".

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، صرح في وقت سابق من اليوم بأن زيارة بوريل "جاءت بطلب منه، وننتظر ماذا سيقول نيابة عن الاتحاد الأوروبي، لكننا سنبلغه بعدم وفاء الدول الأوروبية بالتزاماتها في الاتفاق النووي".

RT

وتحذر طهران من أي إجراءات قد تفضي إلى تعليق التزامات الجانب الأوروبي بالاتفاق النووي، كما تشدد على أنه لا يحق للاتحاد الأوروبي اللجوء إلى المادة 36 من الاتفاق النووي، والتي تنص على إحالة قضايا عدم الامتثال إلى اللجنة المشتركة للتسوية، ما قد يؤدي إلى إعلان المدعي عن حدوث "تخلف ملحوظ عن الأداء" وتعليق التزاماته بالاتفاق.

المصدر: RT