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اليونيسف: 6500 طفل ينزحون يوميا بسبب القتال شمال غرب سوريا

أخبار العالم العربي

اليونيسف: 6500 طفل ينزحون يوميا بسبب القتال شمال غرب سوريا
Reuters Khalil Ashawi
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دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" جميع الأطراف المتحاربة إلى وقف الأعمال العدائية فورا في شمال غرب سوريا، حفاظا على الأطفال وحالاتهم النفسية.

وصدر في بيان منظمة "اليونيسف": "الأزمة في شمال غرب سوريا تحولت إلى أزمة حماية أطفال على نطاق غير مسبوق. وقد أجبر العنف الذي شهدته المنطقة خلال الأسبوع الماضي 6500 طفل على الفرار يوميا، مما رفع العدد الكلي للأطفال النازحين في تلك المنطقة إلى 300 ألف منذ ديسمبر".

وتقدر "اليونيسف" حاجة مليون ومائتي طفل، إلى المساعدة وسط شح في المياه والطعام والمستلزمات الطبية.

المصدر: "يونيسف"

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