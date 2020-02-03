الخارجية الروسية: لافروف يبحث مع تشاووش أوغلو الوضع في إدلب السورية

قالت الخارجية الروسية اليوم الاثنين إن وزير الخارجية سيرغي لافروف بحث مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في اتصال هاتفي الوضع في إدلب السورية.

وذكرت الوزارة أن الجانبين "بحثا بصورة شاملة سير التسوية السورية، مع التركيز على الوضع في منطقة إدلب لوقف التصعيد".

وأكد الطرفان على "ضرورة الالتزام الصارم بالاتفاقات الثنائية التي تم التوصل إليها خلال لقاء رئيسي روسيا وتركيا في 17 سبتمبر 2018 في سوتشي".

ويأتي هذا الاتصال على خلفية تأزم الأوضاع في المنطقة، وذلك بعد مقتل 6 جنود أتراك بنيران الجيش السوري.