 
مباشر
عاجل
التلفزيون السوري: منظومة الدفاع الجوي في مطار حميميم تسقط طائرتين مسيرتين في محيط المطار

إيران تخطط لإطلاق قمر صناعي نهاية الأسبوع الجاري

أخبار العالم العربي

إيران تخطط لإطلاق قمر صناعي نهاية الأسبوع الجاري
Reuters
(صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n77e

أعلنت طهران أنها ستطلق قمرا صناعيا نهاية الأسبوع الجاري، مسلطة الضوء على برنامج تقول الولايات المتحدة إنه واجهة لتطوير الصواريخ البالستية.

وكتب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي في تغريدة عبر موقع "تويتر": "لا نخشى الفشل ولن نفقد الأمل. بصلواتكم وثقتكم في الله سيكون قمر ظفر الصناعي بحلول نهاية هذا الأسبوع متجها نحو مدار يبعد 530 كيلومترا عن الأرض".

إقرأ المزيد
إيران تفشل في تجربة إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء
إيران تفشل في تجربة إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء

وتخشى الولايات المتحدة من إمكانية استخدام التكنولوجيا البالستية بعيدة المدى المستخدمة في وضع الأقمار الصناعية في مدارها الفضائي، لإطلاق رؤوس حربية نووية.

وتنفي طهران أن يكون نشاط الأقمار الصناعية، غطاء لتطوير الصواريخ، مؤكدة أنها أوقفت تطوير الأسلحة النووية.

إقرأ المزيد
إيران تنجح في إطلاق قمر صناعي جديد للمراقبة
إيران تنجح في إطلاق قمر صناعي جديد للمراقبة

وأطلقت إيران أول قمر صناعي لها "أوميد" (الأمل) في عام 2009، ومن ثم القمر الصناعي "رصاد" في يونيو 2011.

وقالت طهران في عام 2012، إنها نجحت في إيصال قمرها الصناعي الثالث "نافذ" محلي الصنع إلى المدار.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

قبلة وفستان قصير هكذا ظهرت الناشطة السعودية فوز العتيبي !