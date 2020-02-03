إيران تخطط لإطلاق قمر صناعي نهاية الأسبوع الجاري

أعلنت طهران أنها ستطلق قمرا صناعيا نهاية الأسبوع الجاري، مسلطة الضوء على برنامج تقول الولايات المتحدة إنه واجهة لتطوير الصواريخ البالستية.

وكتب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي في تغريدة عبر موقع "تويتر": "لا نخشى الفشل ولن نفقد الأمل. بصلواتكم وثقتكم في الله سيكون قمر ظفر الصناعي بحلول نهاية هذا الأسبوع متجها نحو مدار يبعد 530 كيلومترا عن الأرض".

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وتخشى الولايات المتحدة من إمكانية استخدام التكنولوجيا البالستية بعيدة المدى المستخدمة في وضع الأقمار الصناعية في مدارها الفضائي، لإطلاق رؤوس حربية نووية.

وتنفي طهران أن يكون نشاط الأقمار الصناعية، غطاء لتطوير الصواريخ، مؤكدة أنها أوقفت تطوير الأسلحة النووية.

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وأطلقت إيران أول قمر صناعي لها "أوميد" (الأمل) في عام 2009، ومن ثم القمر الصناعي "رصاد" في يونيو 2011.

وقالت طهران في عام 2012، إنها نجحت في إيصال قمرها الصناعي الثالث "نافذ" محلي الصنع إلى المدار.

المصدر: رويترز