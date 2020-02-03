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الإمارات تعلق رحلاتها مع الصين باستثناء بكين بسبب "كورونا"

أخبار العالم العربي

الإمارات تعلق رحلاتها مع الصين باستثناء بكين بسبب
Reuters CHRISTOPHER PIKE
مطار دبي بالإمارات
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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، تعليق جميع الرحلات مع الصين باستثناء العاصمة بكين حتى إشعار آخر، في إطار إجراءات احترازية لمواجهة فيروس "كورونا".

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واشترطت الهيئة في بيان أصدرته، على كافة القادمين من مطار بكين الدولي الخضوع مسبقا لفحوص طبية وقائية دقيقة ومتطورة يجري تطبيقها في المطار للتأكد من سلامة المسافرين قبل صعودهم الطائرات في إجراء قد يستغرق من 6 – 8 ساعات.

ونصحت الهيئة شركات الطيران بالتواصل مع جميع المسافرين وتوضيح الإجراءات الجديدة، تجنبا لأي تأخير في الرحلات.

وقالت الهيئة: "قرار تعليق الرحلات جاء بعد دراسة وتحليل الأوضاع الراهنة حول انتشار الفيروس في الصين وبالتنسيق مع الجهات الدولية، وبالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية ممثلة بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع وشركتي طيران الاتحاد والإمارات".

وأهابت الهيئة العامة للطيران المدني بالمسافرين على الرحلات الجوية المتأثرة بالقرار التحقق من وضع رحلاتهم مع شركات الطيران الخاصة بهم للحصول على التحديثات.

المصدر: وام

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