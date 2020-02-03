صحيفة ترجح استئناف الرحلات الروسية إلى المنتجعات المصرية في أبريل

ذكرت صحيفة "كوميرسانت"، أن الحكومة الروسية تبحث بشكل مكثف عودة رحلات شارتر الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة في مصر، مرجحة استئنافها في أبريل المقبل.

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وأشارت الصحيفة الروسية إلى أنه خلال اجتماع برئاسة وزير النقل الروسي يفغيني ديتريخ، تمت مناقشة الحظر المفروض على الرحلات الجوية إلى الصين، وإمكانية رفع الحظر المفروض على رحلات شارتر إلى المنتجعات المصرية.

ولفتت الصحيفة نقلا عن مصادرها إلى أن رفع الحظر عن المنتجات المصرية قد يتم في أبريل 2020، وذلك بعد رفع الحظر عن الطيران بين موسكو والقاهرة في أبريل 2018.

وتوقفت حركة الطيران بين روسيا ومصر في نوفمبر 2015، على خلفية كارثة تحطم طائرة شركة "كوغاليم آفيا" الروسية فوق سيناء، التي كانت متجهة من شرم الشيخ إلى بطرسبورغ، وعلى متنها 224 شخصا لقوا حتفهم جميعا، وصنفت مصلحة الأمن الفدرالية الروسية هذا الحادث إرهابيا.

المصدر: كوميرسانت