تظاهرة في لبنان ضد "الباخرة الصينية"

أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أن السلطات الصحية اللبنانية تتابع موضوع الباخرة الصينية القادمة إلى لبنان، وتبيّن أن الطاقم لا يعاني من أي عوارض مرضية حاليا.

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وقال وزير الصحة اللبناني عبر "تويتر" إن الباخرة القادمة من الشرق الأقصى سترسو في مرفأ بيروت عند الساعة السادسة من صباح غد الثلاثاء، مؤكدا أن وزارة الصحة تتابع الموضوع منذ بضعة أيام، وتبين في آخر اتصال مع السفينة أن الطاقم لا يعاني من أي عوارض مرضية حاليا.

وأكد أن فريق الحجر الصحي التابع لوزارة الصحة سيتولى اتباع الإجراءات المطلوبة.

ونفذ ناشطو "الحراك الشعبي" في طرابلس، وقفة احتجاجية أمام مرفأ طرابلس، تعبيرا عن رفض أبناء المدينة والشمال وكل لبنان، السماح للباخرة الصينية بدخول مرفأ طرابلس، خوفا من أن تحمل معها فيروس كورونا.

وأعلن المعتصمون "عدم ثقتهم بالحكومة، والقرارات الصادرة عنها"، مؤكدين "انهم سيصعدون في حال سمح للباخرة الصينية بالدخول إلى مرفأ طرابلس، لافتين إلى "أن دولا عدة منعت دخول السفينة إلى مرافئها."

وكانت وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية، أعلنت أنها أخطرت و"بصورة عاجلة"، إدارة مرفأي بيروت وطرابلس بعدم استقبال الباخرة الصينية القادمة إلى لبنان لحين التأكد من سلامتها.

المصدر: وكالات