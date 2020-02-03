 
مباشر

الجيش الميداني الثاني المصري ينفذ تدريبات عسكرية

أخبار العالم العربي

الجيش الميداني الثاني المصري ينفذ تدريبات عسكرية
RT
تدريبات الجيش المصري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n76r

شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، المرحلة الرئيسية من مشروع تكتيكي لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني في مصر.

إقرأ المزيد
تدريبات للجيشين المصري والسعودي لصد عدائيات محتملة على جزر في البحر الأحمر
تدريبات للجيشين المصري والسعودي لصد عدائيات محتملة على جزر في البحر الأحمر

واستخدم الجنود مقلدات الرماية "المايلز"، وتدربوا على تنفيذ المهام القتالية في الوقت والمكان المحددين للوصول إلى خط حيوي وتأمينه بالتعاون مع عناصر الإمداد الجوي.

وأكد فريد على ضرورة الاهتمام بالمستوى الفكري والتكتيكي للفرد المقاتل وتنمية مهاراته الذهنية والبدنية، وابتكار الأساليب والوسائل غير التقليدية لتطوير التدريب، وفى نهاية المشروع طالب بالحفاظ على الاستعداد القتالي والصلاحية الفنية للأسلحة والمعدات والروح المعنوية العالية للجنود.

وينفذ الجيش المصري مناورات تدريبية بصفة مستمرة لرفع قدرات قواته، وتدريبات عسكرية في البحرين المتوسط والأحمر مع جيوش الدول العربية والغربية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

قبلة وفستان قصير هكذا ظهرت الناشطة السعودية فوز العتيبي !