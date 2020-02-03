الجيش الميداني الثاني المصري ينفذ تدريبات عسكرية

شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، المرحلة الرئيسية من مشروع تكتيكي لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني في مصر.

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واستخدم الجنود مقلدات الرماية "المايلز"، وتدربوا على تنفيذ المهام القتالية في الوقت والمكان المحددين للوصول إلى خط حيوي وتأمينه بالتعاون مع عناصر الإمداد الجوي.

وأكد فريد على ضرورة الاهتمام بالمستوى الفكري والتكتيكي للفرد المقاتل وتنمية مهاراته الذهنية والبدنية، وابتكار الأساليب والوسائل غير التقليدية لتطوير التدريب، وفى نهاية المشروع طالب بالحفاظ على الاستعداد القتالي والصلاحية الفنية للأسلحة والمعدات والروح المعنوية العالية للجنود.

وينفذ الجيش المصري مناورات تدريبية بصفة مستمرة لرفع قدرات قواته، وتدريبات عسكرية في البحرين المتوسط والأحمر مع جيوش الدول العربية والغربية.

المصدر: RT