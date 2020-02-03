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تعرض 6 أشخاص لإطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

وصول وزير الدفاع التركي إلى الحدود مع سوريا إثر مقتل جنود أتراك

أخبار العالم العربي

وصول وزير الدفاع التركي إلى الحدود مع سوريا إثر مقتل جنود أتراك
AFP ADEM ALTAN
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (صورة أرشيفية)
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وصل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يرافقه قادة من الجيش إلى الحدود الجنوبية مع سوريا، وذلك على خلفية مقتل وإصابة جنود أتراك بقصف قالت أنقرة إنه من جانب القوات الحكومية السورية.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد قتلى الجيش التركي في إدلب السورية إلى 6 بينهم مدني، وإصابة 7 آخرين، وقالت إن القوات التركية "ردت فورا على مصادر النيران".

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وهددت الدفاع التركية في البيان بأنها "ستحاسب منفذي هذا الهجوم وستستخدم حق الدفاع المشروع في حال وقوع اعتداءات مماثلة".

كما حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن بلاده لن تترك هجمات الجيش السوري ضد القوات التركية في إدلب دون رد.

المصدر: وكالات

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