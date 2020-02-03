الصين تمنع سفر مواطنين مصريين للاشتباه بإصابتهما بفيروس "كورونا"

قال وزير الطيران المدني المصري محمد منار، إن الصين منعت سفر مواطنين على متن الطائرة العائدة من ووهان الصينية بسبب الاشتباه بإصابتهما بفيروس "كورونا".

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وأوضح الوزير المصري: "عند مغادرة الطائرة أمس من الأراضي الصينية، جرى اكتشاف راكبين أصيبوا بارتفاع في درجة حرارتهم، ورفضت السلطات الصينية سفرهم".

وأضاف وزير الطيران، أن المطارات المصرية جاهزة لاستقبال أي طائرات قادمة من الصين، لافتا إلى أنه سيتم حجز المصريين العائدين إلى مصر من الصين لمدة 14 يوما.

وتابع: "ارتفاع درجات الحرارة للراكبين لا يعني إصابتهم بفيروس كورونا، ولكن يمكن أن ترتفع الحرارة بسبب الإصابة بأي مرض أخرى".

وأكد منار، أن مكان الإقامة مجهز لمدة 14 يوميا، وبه كل الخدمات المطلوبة من مواد غذائية ووسائل الراحة.

وأشار إلى وجود تنسيق مع وزارة الصحة لوصول أي راكب مصري أو صيني بحيث يتم التعامل معه بدقة والتأكد من سلامته قبل دخول مصر.

المصدر: مصراوي