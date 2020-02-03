صالح وأردوغان يؤكدان أهمية الدعم الدولي للعراق

تلقى الرئيس العراقي برهم صالح اتصالا هاتفيا من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، استعرضا خلاله التطورات السياسية والأمنية، والتنسيق بين البلدين لترسيخ السلم والأمن في المنطقة.

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وحسب بيان صادر عن مكتب الرئاسة العراقية، أكد الجانبان "أهمية دعم المجتمع الدولي لاستقرار العراق والحفاظ على أمنه وسيادته، وضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين".

وذكر البيان أنه "تم بحث التطورات السياسية والأمنية على الساحتين العربية والإقليمية، وضرورة التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين لترسيخ السلم والأمن في المنطقة، وإيجاد الحلول للأزمات بالركون إلى الحوار البناء والجاد بين جميع الأطراف".

بدوره، أعرب صالح خلال المكالمة عن تعازيه للرئيس التركي بضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية ألازيغ شرقي البلاد.

المصدر: الأناضول