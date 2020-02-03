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الكرملين: بوتين وأردوغان لم يجريا اتصالا بعد تعرض قوات تركية لقصف في سوريا

أخبار العالم العربي

الكرملين: بوتين وأردوغان لم يجريا اتصالا بعد تعرض قوات تركية لقصف في سوريا
Sputnik Natalia Seliverstova
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جدد الكرملين اليوم الاثنين التعبير عن قلقه إزاء استمرار نشاط الجماعات الإرهابية في إدلب السورية، مشيرا إلى أن العسكريين الروس والأتراك على تواصل مستمر بشأن التطورات في سوريا.

وقال الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في تصريحات صحفية اليوم، إنه إلى الآن لم يجر اتصال هاتفي بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان بعد حادث إطلاق الجيش السوري النار على قوات تركية في إدلب الليلة الماضية، لكنه "يمكن الاتفاق على إجراء مثل هذه المكالمة في أسرع وقت إذا اعتبر الرئيسان ذلك ضروريا".

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وذكّر بيسكوف بأن وزارة الدفاع الروسية قد قدمت في وقت سابق من اليوم توضيحات حول الحادث، حيث قالت في بيان لها، إن وحدات من القوات التركية قامت بتحركات داخل منطقة إدلب لخفض التصعيد ليلة 2 إلى 3 فبراير دون إخطار الجانب الروسي، وتعرضت لإطلاق نار من القوات الحكومية السورية استهدف الإرهابيين في المنطقة.

وفي سياق رد فعله على الحادث، قال أردوغان إن روسيا ليست الطرف الذي تستهدفه تركيا في إدلب بل هو الحكومة السورية، معربا عن أمله في "ألا يتم وضع العراقيل" أمام العمليات العسكرية التركية في المنطقة.

المصدر: وكالات

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