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الجزائر تتولى رسميا مهامها كمنسق المجموعة الإفريقية حول القضايا الإنسانية

أخبار العالم العربي

الجزائر تتولى رسميا مهامها كمنسق المجموعة الإفريقية حول القضايا الإنسانية
Reuters
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تولت الجزائر رسميا مهامها كمنسق المجموعة الإفريقية حول القضايا الإنسانية لسنة 2020، خلال الاجتماع الأول للسفراء المنسقين، بجنيف في سويسرا.

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وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فقد قدم الممثل الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، رشيد بلباقي، المحاور الأساسية لهذا التنسيق الذي يخص نشاطات جميع وكالات الأمم المتحدة المتواجدة بجنيف، التي تهتم بالمجال الإنساني.

وأشار بلباقي، إلى أن "الجزائر لن تدخر أي جهد من أجل تأدية مهمتها على أكمل وجه وإعلاء صوت المجموعة الإفريقية".

كما دعا بلباقي جميع الدول الأعضاء إلى "الاستمرار في دعم روح الوحدة والتضامن للمجموعة وتشجيع المواقف المشتركة حول المسائل التي تشكل اهتماما بالنسبة للدول الإفريقية".

المصدر: "وكالة الأنباء الجزائرية"

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