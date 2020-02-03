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شاهد بالصور.. الجيش السوري يعثر على مقر كبير لـ"جبهة النصرة" تحت متحف معرة النعمان

أخبار العالم العربي

شاهد بالصور.. الجيش السوري يعثر على مقر كبير لـ
Reuters OMAR SANADIKI
أرشيف
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عثرت وحدات من الجيش السوري خلال متابعتها تمشيط مدينة معرة النعمان، على مقر محصن أنشأه تنظيم "جبهة النصرة" تحت متحف المدينة الأثري على مساحته تصل لنحو 1000 متر مربع.

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وكشف مصدر ميداني لوكالة "سانا" السورية أن "المقر مجهز بشبكات أنفاق وتهوية، ويمتد على مستويين في باطن الأرض، الأول مخصص لقيادات التنظيم الإرهابي محفور بشكل هندسي ومدعم بالخرسانة الاسمنتية شديدة التحصين يتكون من عدة غرف متصلة بسراديب، كما يتكون الثاني من 9 غرف مع شبكات معقدة من السراديب التي تصل بين الغرف مع شبكة تهوية".

وأوضح المصدر أن "المقر استخدمه الإرهابيون للإقامة وخصصوا جزءا منه لسجون ومراكز لتعذيب المدنيين المختطفين الذين يعارضون وجودهم في المنطقة" مبينا أن "الإرهابيين استخدموا نظام تهوية عبر شبكات من الأنابيب تغذي كامل غرف الطبقة الثانية فضلا عن نظام التدعيم الخرساني كما أن أجزاء إضافية من المقر كانت قيد التوسيع".

شاهد بالصور.. الجيش السوري يعثر على مقر كبير لـ
sana
شاهد بالصور.. الجيش السوري يعثر على مقر كبير لـ
sana
شاهد بالصور.. الجيش السوري يعثر على مقر كبير لـ
sana
شاهد بالصور.. الجيش السوري يعثر على مقر كبير لـ
sana
شاهد بالصور.. الجيش السوري يعثر على مقر كبير لـ
sana

وذكرت "سانا" أن "وحدات الجيش وخلال تمشيطها قرية بابيلا المحررة ضبطت أيضا شبكة من الخنادق والأنفاق فيها مقرات وتحصينات لتنظيم "جبهة النصرة".

المصدر: سانا

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