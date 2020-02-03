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بالفيديو.. إقامة فاخرة لطلاب سعوديين يخضعون للحجر الصحي بسبب "كورونا"

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. إقامة فاخرة لطلاب سعوديين يخضعون للحجر الصحي بسبب
Reuters AHMED YOSRI
فحص الطلاب القادمين من الصين في مطار الملك خالد بالرياض
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كشف مقطع فيديو من داخل المقر الذي تم فيه عزل الطلاب السعوديين في الرياض بعد وصولهم من الصين، ومن مدينة ووهان تحديدا، ما الذي يوجد فيه من تجهيزات وكيف هي أماكن الإقامة.

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وأظهر المقطع الذي صوره أحد الطلاب المعزولين من داخل المقر، توفر جميع احتياجاتهم الأساسية والترفيهية على أكمل وجه.

وأبانت وزراة الصحة السعودية أنه تم نقل الطلاب برفقة طواقم طبية متخصصة إلى سكن مناسب تم تجهيزه بالكامل لهم، تتوفر به العناية الطبية الكاملة حيث سيتم عزلهم احتياطيا لمدة أسبوعين، حتى يتم التأكد من سلامتهم وإجراء جميع الفحوصات المخبرية لهم للاطمئنان عليهم لضمان عدم انتقاله لأشخاص آخرين.

يذكر أن السفارة السعودية في الصين أجلت المبتعثين من مدينة ووهان التي تفشى فيها فيروس "كورونا" بطائرة خاصة وبإشراف طاقم طبي معهم بالرحلة، حيث تم عزلهم منذ وصولهم.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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