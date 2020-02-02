فرنسا.. متهم بقضية التمويل الليبي لحملة ساركوزي يضرب عن الطعام

بدأ رجل الأعمال الفرنسي الجزائري ألكسندر جوهري، إضرابا عن الطعام في سجنه القابع فيه بتهمة تمويل ليبي للحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي.

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وأعلن جوهري، الذي يخضع للتوقيف الاحتياطي في سجن "فريسن" بمنطقة باريس، أنه "مضرب عن الطعام منذ السبت"، وقال مصدر مقرب، إنه "يخضع لمتابعة طبية حسب الإجراءات المتبعة".

من جهته، قال بيار كورنوغانتيل محامي جوهري، إنه "لم تبلغه السلطات بإضراب موكله عن الطعام".

وأوقفت السلطات الفرنسية رجل الأعمال الستيني مساء الجمعة الماضي، أثر اتهامه "بالتزوير واستخدام وثائق مزورة"، و"الفساد"، ووضع في مركز طبي كونه يعاني من مشاكل صحية.

وسلمت بريطانيا فرنسا مساء الخميس الماضي جوهري، الذي طالب القضاء الفرنسي به منذ سنوات، بعد وصوله إلى مطار رواسي قادما من لندن، حيث كان موقوفا منذ يناير الماضي، بموجب مذكرات توقيف أوروبية.

ونقل جوهري إلى المستشفى في العاصمة البريطانية مرات عدة بسبب مشاكل في القلب، ووضع تحت الإقامة الجبرية بعدما دفع كفالة قدرها 1.13 مليون يورو.

المصدر: أ ف ب