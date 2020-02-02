بومبيو يدعو عبد الفتاح البرهان لزيارة واشنطن

أعلن المجلس الانتقالي السوداني تلقي رئيسه عبد الفتاح البرهان، دعوة من الولايات المتحدة لزيارة رسمية إلى العاصمة واشنطن.

ونقلت وكالة "أ ف ب" عن المجلس قوله، إن البرهان تلقى الدعوة في اتصال هاتفي من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في وقت سابق من يوم الأحد، وأن البرهان سيلبي الدعوة "قريبا".

وتشير الوكالة الفرنسية، إلى أن دعوة الجانب الأمريكي، تعتبر الأولى من نوعها منذ أكثر من ثلاثة عقود، وبعد أن كانت العلاقات بين البلدين متوترة إبان التسعينات بعد أن سيطر الرئيس السابق المعزول عمر البشير على السلطة عام 1989 بعد الإطاحة بحكومة منتخبة.

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وفي عام 1993، أدرجت الولايات المتحدة السودان ضمن قائمة "الدول الراعية للإرهاب" بسبب استضافة البشير، مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن الذي كان مقيما في السودان بين عامي 1992 و1996.

وقررت واشنطن رفع بعض القيود عن الخرطوم في أكتوبر 2017، لكنها أبقت السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب إلى جانب كوريا الشمالية وإيران وسوريا.

المصدر: أ ف ب