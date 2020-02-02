مطالبات للسعودية بتسهيل حركة المسؤولين اليمنيين فيها

دعا وزير النقل اليمني صالح الجبواني الأحد السعودية إلى السماح لأعضاء الحكومة اليمنية بحرية السفر من وإلى السعودية، التي يتخذها الرئيس عبد ربه منصور هادي مقر إقامة مؤقتا له.

وكتب الجبواني على "تويتر": "‏نحتاج زيارة الرئيس هادي لنضع أمامه بعض الملفات عن نشاطنا الخدمي والسياسي، ولكننا منذ شهر لم نحصل على التأشيرة"​​​.

وأضاف مخاطبا ولي العهد السعودي: "يا سمو الأمير محمد بن سلمان، إما أن يكون لأعضاء الحكومة اليمنية حرية السفر من وإلى المملكة أو يعود الرئيس لليمن". وأشار الوزير إلى أنه، بإمكان الرئيس "الإقامة في سيئون أو عتق أو مأرب أو المهرة".

نحتاج زيارة الرئيس هادي لنضع أمامه بعض الملفات عن نشاطنا الخدمي والسياسي، ولكننا منذ شهر لم نحصل على التأشيره، الآن يا سمو الأمير محمد بن سلمان أما أن يكون لأعضاء الحكومة اليمنية حرية السفر من وإلى المملكة أو يعود الرئيس لليمن ويستطيع الإقامة في سيئون أو عتق أو مأرب أو المهرة. — Saleh Algabwani (@SAlgabwani) February 2, 2020

ويتخذ الرئيس هادي من الرياض مقرا مؤقتا لممارسة مهامه منذ سيطرة جماعة أنصار الله "الحوثية" على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات في يناير 2015.

وأعلن هادي عدن عاصمة مؤقتة بعد سيطرة "الحوثيين" على صنعاء، لكن الصعوبات الأمنية حالت دون استقرار الرئيس والحكومة بشكل دائم فيها.

المصدر: سبوتنيك