تضامنا مع الصين.. الإمارات تضيء برج خليفة ومعالم أخرى بألوان العلم الصيني
في إطار حملة أطلقتها الإمارات للتضامن مع الصين التي تواجه فيروس "كورونا"، أضاءت عددا من معالمها البارزة وفي مقدمتها برج خليفة ومبنى شركة بترول أبوظبي "أدنوك"، بألوان العلم الصيني.
كما ظهرت على المباني عبارة "ووهان، نحن معكم"، للتعبير عن دعم الإمارات لمدينة ووهان وسط الصين التي تعد مركز انتشار المرض.
خبر | #الإمارات تضيء معالمها البارزة بألوان العلم الصيني تضامنا مع #بكين#وامhttps://t.co/iFMFN8ALFYpic.twitter.com/dp4UuF7RT4— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) February 2, 2020
وأعربت الإمارات عن "استعدادها لتقديم أشكال الدعم كافة لجمهورية الصين الشعبية الصديقة وشعبها والتعاون مع المجتمع الدولي للتصدي لهذا الفيروس"، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الأحد.
مبنى #أدنوك يعرض علم جمهورية #الصين الشعبية الصديقة وعبارة : #نحن_معكم#وامpic.twitter.com/05JviRFA7a— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) February 2, 2020
وأكدت الإمارات ثقتها بقدرة الصين على تجاوز الأزمة التي سببها فيروس "كورونا" الجديد واحتواء انتشاره، فضلا عن تضامنها الكامل مع الصين وشعبها في كل الظروف.
قلوبنا معكم ولو تباعدت المسافات، نضيء الليلة #برج_خليفة تضامناً مع مدينة ووهان في جمهورية الصين الشعبية@BurjKhalifa#نحن_معكم— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 2, 2020
#فيروس_كورونا
#البيان_القارئ_دائماpic.twitter.com/ePX3stQpkC
#برج_خليفة يكتسي بألوان العلم الصيني تضامناً مع جمهورية #الصين الشعبية الصديقة— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 2, 2020
@BurjKhalifa
#نحن_معكم
#فيروس_كورونا
#البيان_القارئ_دائماpic.twitter.com/xy2r8pudKs
وأطلقت السلطات الإماراتية مساء اليوم الأحد، حملة تضامن مع الصين ستستمر حتى منتصف الليل، أضيئت في إطارها بعلم الصين مباني "الكابيتال جيت" وسوق أبوظبي العالمي وفندق قصر الإمارات وجسر الشيخ زايد.
وفي دبي تمت إضاءة برج خليفة وبرج العرب بالعلم الصيني وفي مدينة العين أضيئ استاد الشيخ هزاع بن زايد الرياضي بالعلم الصيني.
المصدر: "وام"