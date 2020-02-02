تضامنا مع الصين.. الإمارات تضيء برج خليفة ومعالم أخرى بألوان العلم الصيني

في إطار حملة أطلقتها الإمارات للتضامن مع الصين التي تواجه فيروس "كورونا"، أضاءت عددا من معالمها البارزة وفي مقدمتها برج خليفة ومبنى شركة بترول أبوظبي "أدنوك"، بألوان العلم الصيني.

كما ظهرت على المباني عبارة "ووهان، نحن معكم"، للتعبير عن دعم الإمارات لمدينة ووهان وسط الصين التي تعد مركز انتشار المرض.

وأعربت الإمارات عن "استعدادها لتقديم أشكال الدعم كافة لجمهورية الصين الشعبية الصديقة وشعبها والتعاون مع المجتمع الدولي للتصدي لهذا الفيروس"، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الأحد.

وأكدت الإمارات ثقتها بقدرة الصين على تجاوز الأزمة التي سببها فيروس "كورونا" الجديد واحتواء انتشاره، فضلا عن تضامنها الكامل مع الصين وشعبها في كل الظروف.

وأطلقت السلطات الإماراتية مساء اليوم الأحد، حملة تضامن مع الصين ستستمر حتى منتصف الليل، أضيئت في إطارها بعلم الصين مباني "الكابيتال جيت" وسوق أبوظبي العالمي وفندق قصر الإمارات وجسر الشيخ زايد.

وفي دبي تمت إضاءة برج خليفة وبرج العرب بالعلم الصيني وفي مدينة العين أضيئ استاد الشيخ هزاع بن زايد الرياضي بالعلم الصيني.

المصدر: "وام"