مصر.. السجن 6 سنوات لجدة قتلت حفيدتها تعذيبا

قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات على صفاء عبد اللطيف المدانة بقتل حفيدتها جنة بـ"التعذيب".

وفي تفاصيل القضية، تلقى مدير أمن الدقهلية، بلاغا من مستشفى "شربين" العام يفيد بوصول الطفلة جنة (5 سنوات)، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وعلى جسدها آثار حروق بمنطقة الحوض وحول الأعضاء التناسلية الخارجية، وتورم بالطرف السفلى اليسرى، حيت جرى تحويلها إلى مستشفى المنصورة الدولي.

ووجهت لجدة الطفلة لوالدتها، وهي ربة منزل ومقيمة بذات القرية، تهم بالتعدي على حفيدتها بالضرب، وتسخين آلة حادة، وكي الطفلة في مناطق حساسة من جسمها "لتبولها لا إراديا".

حسبي الله ونعم الوكيل فـ قاتل الطفله جنه ✋😔

صوره أثناء دفن الطفله جنه التى توفت نتيجه التعذيب التى لحق بها من جدتها وخالها في حادثه يقشعر لها البدن حادثه ينفر منها مجتمعنا تتنافى مع كل مبادئ المجتمع ومن هنا لابد من معاقبه كل من تسبب فى وفاة هذه الطفله ادعولها بالرحمه😓💔💔💔 pic.twitter.com/3u90NYSASY — fares (@fares991991) September 29, 2019

وألقت الشرطة القبض على المتهمة، وبمواجهتها أنكرت ما نسب إليها، وأمرت النيابة العامة لمنطقة شمال الدقهلية بإحالتها إلى المحاكمة الجنائية، حيث أكد تقرير الطب الشرعي حادثة التعذيب.

#الحكاية | النائب العام يأمر بإحالة المتهمة جدة الطفلة الراحلة جنة للمحاكمة العاجلة أمام الجنايات لضربها وتعذيبها حفيدتيها#MBCMASRpic.twitter.com/XlkjaGC9LX — MBC مصر (@mbcmasr) September 29, 2019

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، حيث طالب رواد الإنترنيت بإيقاع أقصى العقوبات بالجدة المجرمة، بل أكد البعض على ضرورة إعدام جدة وخال الطفلة، الذي وجهت له تهم بـ"اغتصاب جنة".



المصدر: اليوم السابع