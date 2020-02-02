الإمارات.. إجازة إجبارية للطلبة والمعلمين العائدين من الصين مؤخرا

تلقت المدارس والجامعات في الإمارات أمرا صادرا عن 4 جهات رسمية، يلزم إدارات المدراس على إعفاء أي طالب أو شخص من الكادر التعليمي والإداري أو أحد أفراد أسرته يعود حديثا من الصين.

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وأرسلت مديرية التعليم والمعرفة رسالة نصية إلى ذوي الطلبة في إمارة أبوظبي، لبث الطمأنينة في نفوسهم، والتأكيد على عدم رصد أي إصابة بفيروس "كورونا" في الإمارة، مؤكدة "عدم وجود أي إبلاغ عن أي حالات في أبوظبي".

ونصحت المديرية ذوي الطلبة، باستشارة الطبيب كإجراء احترازي، في حال ظهر على الطفل أي أعراض الحمى أو الإنفلونزا أو أمراض الجهاز التنفسي، وإبقائه في المنزل حتى يكون في حالة جيدة.

المصدر: الإمارات اليوم