طهران ترحب بتكليف علاوي بتشكيل الحكومة العراقية

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، عن ترحيب بلاده باختيار محمد توفيق علاوي رئيسا لوزراء العراق.

وقال موسوي: "في إطار الدعم المستمر للاستقلال والسيادة الوطنية ووحدة الأراضي وتعزيز أسس الديمقراطية في العراق، نرحب بتكليف محمد توفيق علاوي برئاسة وزراء هذا البلد".

وأضاف أن إيران تواصل دعمها لاستقلال العراق وسيادته الوطنية ووحدة أراضيه، كما تقف مع "المطالب الشرعية لشعبه وحكومته بخروج القوات الأمريكية من أراضيه".

وفي العراق، أفاد مراسلنا اليوم الأحد، بتجدد الاحتجاجات في بعض المحافظات رفضا لتكليف علاوي بتشكيل الحكومة.

المصدر: وكالات