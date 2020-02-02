تركي يتهجم على عائلة سعودية.. ودعوات جديدة لمقاطعة السفر إلى تركيا

أظهر مقطع فيديو تداوله مغردون على مواقع التواصل، تهجم أحد المواطنين الأتراك على عائلة سعودية أثناء توجهها لمصعد أحد المباني.

ويبدو في الفيديو هجوم التركي بحديث عدائي باللغة التركية، أثناء توجه العائلة السعودية لمصعد أحد المباني لمغادرته.

ويظهر التركي وعليه علامات الغضب ويحاول مهاجمة رب الأسرة، الذي أراد تجنب الصدام بالضغط على أزرار المصعد، إلا أن الرجل التركي حال دون ذلك.

اعتداء على عائلة سعودية في تركيا



كره، وحقد، وعنصرية مقيتة، بغيضة، كريهة ومع ذلك لا أعلم هذا الأصرار المستفز من البعض للسفر إلى هذا البلد على الرغم من كل التحذيرات المستمرة من السفارة السعودية هناك.



إذا لم تخاف على عائلتك من تخاف عليه؟#تركي_يهاجم_عائلة_سعوديةpic.twitter.com/lS9AnEM5Dm — عبدالله البندر (@a_albander) February 2, 2020

وتسبب الموقف ببكاء أحد أطفال الأسرة السعودية، إلا أن المواطن التركي واصل حديثه بغلاظة واضحة، ما اضطر رب الأسرة لتهدئة المهاجم بكل أدب ولطافة، حتى سمح لهم أخيرا بالرحيل.

ودفع المقطع الذي تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المغردين إلى تجديد دعوتهم لمقاطعة السفر إلى تركيا.

#تركي_يتهجم_على_عائلة_سعوديه

في المقطع كلمات نابية -لاتقال- ضد السعودية والسعوديين ..

أقل تعبير أطلقه “ارحلوا عن تركيا ،أنتم بلا شرف”!

دولة وشعب ينظرون لنا بهذا المنظار … كيف نذهب إليهم ، صدقاً أتعجب!!#تركيا_غير_آمنه_للسفرpic.twitter.com/hBwRfkhIEU — هيلة المشوح (@hailahabdulah20) February 2, 2020

وتساءل المغردون عن السبب وراء ضرب البعض عرض الحائط بتحذيرات السفر إلى تركيا، خاصة مع توفر البدائل، محملين العواقب لمن يسارع للسفر إلى بلد تكثر فيه الاعتداءات، إذ كتب أحدهم: "رغم التحذيرات والاعتداءات على العوائل السعودية.. ما زالوا يسافرون لها.. دامك سافرت تحمل ما يجيك".

المصدر: سبق