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تركي يتهجم على عائلة سعودية.. ودعوات جديدة لمقاطعة السفر إلى تركيا

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تركي يتهجم على عائلة سعودية.. ودعوات جديدة لمقاطعة السفر إلى تركيا
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تهجم المواطن التركي على العائلة السعودية
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أظهر مقطع فيديو تداوله مغردون على مواقع التواصل، تهجم أحد المواطنين الأتراك على عائلة سعودية أثناء توجهها لمصعد أحد المباني.

 ويبدو في الفيديو هجوم التركي بحديث عدائي باللغة التركية، أثناء توجه العائلة السعودية لمصعد أحد المباني لمغادرته.

ويظهر التركي وعليه علامات الغضب ويحاول مهاجمة رب الأسرة، الذي أراد تجنب الصدام بالضغط على أزرار المصعد، إلا أن الرجل التركي حال دون ذلك.

وتسبب الموقف ببكاء أحد أطفال الأسرة السعودية، إلا أن المواطن التركي واصل حديثه بغلاظة واضحة، ما اضطر رب الأسرة لتهدئة المهاجم بكل أدب ولطافة، حتى سمح لهم أخيرا بالرحيل.

ودفع المقطع الذي تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المغردين إلى تجديد دعوتهم لمقاطعة السفر إلى تركيا.

وتساءل المغردون عن السبب وراء ضرب البعض عرض الحائط بتحذيرات السفر إلى تركيا، خاصة مع توفر البدائل، محملين العواقب لمن يسارع للسفر إلى بلد تكثر فيه الاعتداءات، إذ كتب أحدهم: "رغم التحذيرات والاعتداءات على العوائل السعودية.. ما زالوا يسافرون لها.. دامك سافرت تحمل ما يجيك".

المصدر: سبق

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