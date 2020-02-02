الكرملين: صفقة القرن لا تتوافق مع قرارات عديدة لمجلس الأمن

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم "بأنه يمكن بالعين المجردة رؤية أن صفقة القرن لا تتوافق مع عدد من قرارات مجلس الأمن الدولي".

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وقال بسكوف "توجد سلسلة من قرارات مجلس الأمن الدولي الموافقة، ويمكن بالعين المجردة رؤية عدم توافق عدد من نقاط هذه الخطة مع قرارات مجلس الأمن".

وأضاف بيسكوف أن رد فعل فلسطين السلبي وتضامن عدد من الدول العربية مع الفلسطينيين في رفضهم خطة ترامب، يجعل موسكو تشك في قابلية هذه الخطة للحياة.

وفي وقت سابق أكدت الخارجية الروسية في تعليقها على "صفقة القرن"، أن الكلمة الفصل في التوصل لتسوية دائمة وعادلة في الشرق الأوسط، يجب أن تكون للفلسطينيين والإسرائيليين وحدهم.

المصدر: وكالات