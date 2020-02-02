محمد بن زايد يغرد مرحبا بالرئيس الموريتاني

نشر ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تغريدة على "تويتر" رحب فيها بالرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، الذي وصل إلى أبو ظبي، أمس السبت.

وقال الشيخ محمد بن زايد "أرحب بأخي محمد ولد الغزواني رئيس موريتانيا الشقيقة"، مؤكدا أن "ما يجمع بلدينا تاريخ طويل من العلاقات الأخوية المتينة".

أرحب بأخي محمد ولد الغزواني رئيس موريتانيا الشقيقة .. ما يجمع بلدينا تاريخ طويل من العلاقات الأخوية المتينة، وأمامنا اليوم فرص عديدة ومتنوعة لتعميق هذه العلاقات وتعزيز التعاون في مختلف المجالات والتشاور في قضايا ومستجدات المنطقة. pic.twitter.com/R6E4nmAeQQ — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) February 2, 2020

وأضاف "أمامنا اليوم فرص عديدة ومتنوعة لتعميق هذه العلاقات وتعزيز التعاون في مختلف المجالات والتشاور في قضايا ومستجدات المنطقة".

وكان في استقبال ولد الغزواني لدى وصوله مطار أبو ظبي السبت وزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة الإمارات، محمد بن أحمد البواردي، إلى جانب دبلوماسيين من البلدين.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن زيارة ولد الغزواني للإمارات هي الأولى له لبلد عربي، فيما جرى تداول أنباء عن زيارة غير معلنة أجراها سابقا للملكة السعودية قبيل تنصيبه.

المصدر: "تويتر" + وكالات