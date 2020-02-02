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مراسلنا: وصول الرئيس التونسي قيس سعيد للجزائر

أخبار العالم العربي

مراسلنا: وصول الرئيس التونسي قيس سعيد للجزائر
RT
الرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون
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أفاد مراسل RT بأن الرئيس التونسي، قيس سعيد، وصل اليوم الأحد إلى الجزائر العاصمة، بعد أن تعهد أثناء أدائه للقسم بأنها ستكون أولى محطات زياراته الرسمية.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة التونسية، أن هذه الزيارة "تندرج في سياق تجسيد حرص القيادتين التونسية والجزائرية على توطيد مختلف مجالات التعاون والتنسيق والتشاور بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك، في ظل ما تشهده المنطقة العربية من مستجدات متلاحقة".

وأشارت "وكالة الأنباء الجزائرية" إلى أن الرئيسين "سيجريان محادثات حول وسائل وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، كما سيتطرقان إلى الوضع الدولي والإقليمي، وخاصة في ليبيا وفلسطين المحتلة".

المصدر: RT + وكالات

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