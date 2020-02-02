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إقلاع طائرة جزائرية لإجلاء الرعايا المقيمين في ووهان الصينية

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إقلاع طائرة جزائرية لإجلاء الرعايا المقيمين في ووهان الصينية
Reuters Paul Hanna
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أقلعت فجر اليوم الأحد، طائرة جزائرية إلى الصين لإجلاء الرعايا المقيمين بمدينة ووهان، وعددهم 36 أغلبهم من الطلبة، حسبما أفاد به بيان للرئاسة.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أمر بإعادة الرعايا إلى أرض الوطن حفاظا على سلامتهم.

كما سيعود على متن نفس الطائرة، عشرة مواطنين تونسيين، بناء على طلب من سلطات بلادهم".

وحسبما أوضح البيان، فإن الطائرة المغادرة تحمل هبة من الجزائر لمساعدة السلطات المحلية على مواجهة انتشار حمى فيروس "كورونا" الجديد.

وتتألف هذه الهبة من "500 ألف قناع ثلاثي الطبقات و20 ألف نظارة وقائية و300 ألف قفاز".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

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