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تجدد الاحتجاجات الرافضة لتكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة العراقية (فيديو)

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تجدد الاحتجاجات الرافضة لتكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة العراقية (فيديو)
Reuters
رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد توفيق علاوي
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أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأحد، بتجدد الاحتجاجات في بعض المحافظات العراقية رفضاً لتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة العراقية المؤقتة.

وقال مراسلنا إن "محتجين في محافظتي البصرة والديوانية، خرجوا اليوم منددين بتكليف الرئيس العراقي برهم صالح لمحمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة العراقية المؤقتة، واعتبروا ذلك تحدياً لرغبة ساحات الاحتجاج".


وشهدت 6 محافظات عراقية، الليلة الماضية، تظاهرات حاشدة لرفض تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة، وهدد المتظاهرون بالتصعيد لـ"تجاهل" مطالبهم.

المصدر: RT

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