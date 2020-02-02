تظاهرات ليلية في 6 محافظات عراقية لرفض تكليف علاوي بتشكيل الحكومة (فيديو)

شهدت 6 محافظات عراقية، الليلة الماضية، تظاهرات حاشدة لرفض تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة، وهدد المتظاهرون بالتصعيد لـ"تجاهل" مطالبهم.

وقال مراسل RT إن "العاصمة بغداد ومحافظات أخرى شهدت الليلة الماضية تظاهرات، أعلن فيها المتظاهرون رفضهم اختيار محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة الانتقالية".

واحتشد المتظاهرون في محافظات بغداد وبابل والمثنى والنجف والديوانية والناصرية، منددين بتكليف محمد علاوي، فيما اعتبروا الكتل السياسية "عدوة للشعب".

المصدر: RT