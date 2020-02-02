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مدمرة يابانية تبحر إلى خليج عمان لحماية السفن التجارية

أخبار العالم العربي

مدمرة يابانية تبحر إلى خليج عمان لحماية السفن التجارية
Reuters Toru Hanai
مدمرة يابانية (صورة أرشيفية)
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أبحرت سفينة حربية يابانية من ميناء قرب طوكيو اليوم الأحد، في مهمة لحماية السفن التجارية وناقلات النفط بخليج عمان، الذي يمر منه 90 بالمئة من النفط المتجه لليابان.

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وستعمل المدمرة "تاكانامي" وطاقمها المؤلف من 200 فرد مع طائرتي دوريات بحرية من طراز "بي-3سي" لحراسة السفن المتجهة للموانئ اليابانية.

وقالت حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي، إنها مستعدة للموافقة على استخدام القوة لحماية السفن المعرضة للخطر وسط زيادة التوتر في الشرق الأوسط، وهو قرار مثير للجدل في ظل الدستور الياباني الذي يحرم استخدام القوة العسكرية لتسوية نزاعات دولية.

المصدر: "رويترز"

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