بيروت ترفض استقبال باخرة صينية

أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية، أنها أخطرت و"بصورة عاجلة"، إدارة مرفأي بيروت وطرابلس بعدم استقبال الباخرة الصينية القادمة إلى لبنان لحين التأكد من سلامتها.

وأشارت الوزارة في بيان صدر اليوم السبت، إلى أن قرار عدم الاستقبال سار لحين صدور تأكيد من الجهات المختصة بأن الباخرة تستوفي كامل الشروط الصحية المطلوبة للسماح باستقبالها.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الباخرة ستصل إلى البلاد يوم الاثنين المقبل، وسترسو في ميناء طرابلس.

ونقلت جريدة "النهار" اللبنانية عن مدير مرفأ طرابلس أحمد تامر، قوله: "تم التواصل مع الشركة المعنية التي زودت لبنان بتقرير صحي يؤكد أن الباخرة خالية من أي مرض، وأن الذين على متنها خضعوا للفحوص الطبية اللازمة"، وذلك وسط مخاوف من وصول فيروس "كورونا" القاتل من الصين للبلاد.

المصدر: RT + ووسائل إعلام لبنانية