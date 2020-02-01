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انقسام في ساحات الاحتجاج العراقية على ترشيح علاوي

أخبار العالم العربي

انقسام في ساحات الاحتجاج العراقية على ترشيح علاوي
Reuters THAIER AL-SUDANI
الاحتجاجات في العراق
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أفاد مراسلنا في بغداد، بأن ساحات الاحتجاج شهدت انقساما حول ترشيح محمد توفيق علاوي لمنصب رئيس الوزراء في المرحلة الانتقالية.

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وأكد مراسلنا، أن أنصار التيار الصدري يؤيدون المرشح، فيما يصر المتظاهرون المستقلون على الرفض.

وأعلن السياسي العراقي محمد توفيق علاوي اليوم السبت، أنه جرى تكليفه برئاسة الحكومة العراقية على خلفية استمرار المظاهرات المنددة بالأوضاع الاقتصادية، والاضطراب السياسي في البلاد.

ويأتي الترشيح لينهي بذلك أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من شهرين، حيث سيدير علاوي البلاد لحين إجراء انتخابات مبكرة، كما يتعين عليه تشكيل حكومة جديدة خلال شهر.

المصدر: RT

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