مصر.. الحكم بالسجن 5 سنوات على مقاول هارب وشريكته

قضت محكمة جنح التهرب الضريبي في مصر بإدانة المقاول الهارب محمد علي وهويدا خليل محمود، والسجن 5 سنوات لكل منهما وكفالة 100 ألف جنيه وغرامة مماثلة للضريبة المستحقة عليهما.

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وألزمت المحكمة المتهم الهارب، بأن "يؤدي لمصلحة الضرائب المصرية 41 مليونا 879 ألف جنيه، مقدار الضريبة على القيمة المضافة، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة عنها، بواقع 1.5 بالمئة عن كل شهر أو جزء منه، اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد".

وقررت المحكمة إلزامه بمبلغ 6 ملايين 185 ألف جنيه قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الفترة من أكتوبر عام 2012، وحتى سبتمبر من عام 2016، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة بواقع 0.5 بالمئة عن كل أسبوع أو جزء منه.

وأشار مصدر قضائي مطلع إلى أن الأحكام صدرت في القضية رقم 217 لعام 2017 ضرائب عامة، وتفاصيلها "قيام المتهم محمد علي، والمتهمة هويدا خليل محمود، بالتهرب من دفع الضرائب العامة المستحقة عليهما فقررت هيئة الضرائب العامة إحالة الدعوى الجنائية ضد المتهمين لمحكمة التهرب الضريبي".

ناصر حاتم - القاهرة