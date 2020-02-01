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بعد تقدير جهود ترامب لـ"صفقة القرن".. الرياض تؤكد دعمها لفلسطين "وعاصمتها القدس الشرقية"

أخبار العالم العربي

بعد تقدير جهود ترامب لـ
Reuters Hamad I Mohammed
الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز والرئيس الفلسطيني محمود عباس - أرشيف
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أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وقوف السعودية إلى جانب الشعب الفلسطيني، مشددا على أنها ستبقى دوما داعمة لخيارات الشعب الفلسطيني.

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وقال خلال كلمته في المؤتمر الصحفي اليوم السبت، إن "جهود السلام يجب أن تهدف إلى التوصل إلى حل عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "نحن مع الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية"، مؤكدا أن "القضية الفلسطينية هي القضية الأولى في السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية، وأن جهود السلام يجب أن تهدف إلى التوصل إلى حل عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني".

 وكانت الخارجية السعودية، أعلنت في وقت سابق عن "تقديرها" لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن "صفقة القرن"، داعية إلى بدء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

المصدر: وكالات

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