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الجيش السوري يحرر قريتين بريف إدلب الشرقي

أخبار العالم العربي

الجيش السوري يحرر قريتين بريف إدلب الشرقي
AFP SANA
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أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، بأن وحدات من الجيش واصلت اليوم تقدمها بريف إدلب الشرقي، وحررت قريتي لوف وقمحانة على محور خان السبل شرق مدينة سراقب.

وأضافت الوكالة أن قوات الجيش كبدت خلال هذه المعارك إرهابيي "جبهة النصرة" والمجموعات المتحالفة معهم خسائر بالأفراد والعتاد.

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يأتي ذلك بعد أن استعادت وحدات الجيش العاملة بريف إدلب أمس الجمعة بلدة حيش وقرى العامرية وكفرمزدة وطبيش والبلاعة وجبالا وتل أرمناي، وقضت على عدد من الإرهابيين وأصابت آخرين ودمرت أسلحتهم.

وحسب الوكالة، فإن قوات الجيش تلاحق فلول الإرهابيين باتجاه مدينة سراقب، بعد أن حررت عددا من قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي، بينها معرة النعمان، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

المصدر: "سانا"

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