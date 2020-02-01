قرقاش: الإيمان بعدالة القضية الفلسطينية غير كاف

دعا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إلى تبني "موقف واقعي واستراتيجية إيجابية" تجاه خطة التسوية الأمريكية.

إقرأ المزيد

وقبل ساعات قليلة من انعقاد اجتماع الجامعة العربية بشأن خطة التسوية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، كتب قرقاش في حسابه على تويتر: "من المهم أن يخرج اجتماع الجامعة العربية اليوم ومنظمة التعاون الإسلامي الاثنين بموقف بناء يتجاوز البيانات المستنكرة، موقف واقعي واستراتيجية إيجابية تواجه إحباط السنوات الماضية، الرفض وجلد الذات دون وجود بدائل عملية تراكم تاريخي ندفع ثمنه".

من المهم أن يخرج اجتماع الجامعة العربية اليوم ومنظمة التعاون الإسلامي الأثنين بموقف بناء يتجاوز البيانات المستنكرة، موقف واقعي وإستراتيجية إيجابية تواجه إحباط السنوات الماضية، الرفض وجلد الذات دون وجود بدائل عملية تراكم تاريخي ندفع ثمنه. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 1, 2020

واعتبر في تغريدة ثانية أن: "الدعم العربي والإيمان بعدالة القضية الفلسطينية رصيد إيجابي يعول عليه ويجب أن لا يهدر، ولكنه لا يكفي لتغيير موازين النفوذ والقوة، فلا يمكن مواجهة الموقف التفاوضي إلا بموقف تفاوضي مقابل، وما يتم عرضه نقطة انطلاق ولا يعني بالضرورة قبوله، وتبقى السياسة فن الممكن".

الدعم العربي والإيمان بعدالة القضية الفلسطينية رصيد إيجابي يعول عليه ولا يجب أن يهدر، ولكنه لا يكفي لتغيير موازين النفوذ والقوة، فلا يمكن مواجهة الموقف التفاوضي إلا بموقف تفاوضي مقابل، وما يتم عرضه نقطة انطلاق ولا يعني بالضرورة قبوله، وتبقى السياسة فن الممكن. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 1, 2020

يذكر أن سفير الإمارات في واشنطن كان إلى جانب نظيريه البحريني والعماني السفراء العرب الوحيدين الذين حضروا إعلان ترامب عن خطة "صفقة القرن" التي يرفضها الفلسطينيون على اختلاف فصائلهم ومشاربهم رفضا قاطعا.

وجاء موقف قرقاش هذا في الوقت الذي طالب فيه الرئيس الفلسطيني العالم العربي بالوقوف إلى جانب الموقف الفلسطيني المتمسك بأنه لا سلام ولا خطة ولا تفاهم ولا تفاوض دون القدس.

ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الجمعة، إلى القاهرة، للمشاركة في أعمال الاجتماع غير العادي (الطارئ) لوزراء الخارجية العرب الذي سيعقد في مقر الجامعة العربية، لبحث "صفقة القرن" وسبل مواجهة كافة المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

المصدر: تويتر+RT