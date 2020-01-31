مطار البصرة يحظر دخول الوافدين من الصين

أعلن مدير مطار البصرة الدولي سمير يونس، صدور أمر بمنع دخول أي وافد من الصين إلى العراق بسبب فيروس كورونا.

وقال يونس في بيان صحفي اليوم الجمعة: "تم إصدار أمر بعدم دخول أي وافد من الصين أو صيني الجنسية إلى العراق".

يذكر أن مطار بغداد الدولي اتخذ إجراءات وقائية لمنع وصول الفيروس إلى العراق من خلال فحص القادمين من الخارج داخل المطار.

وجدير بالذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا وصل إلى نحو 10 آلاف شخص في 20 دولة حول العالم، فيما تسبب الفيروس بأكثر من 200 حالة وفاة في الصين.

المصدر: RT