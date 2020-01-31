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ترامب وأبي أحمد يبحثان سد النهضة

أخبار العالم العربي

ترامب وأبي أحمد يبحثان سد النهضة
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد
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أفاد ناطق باسم البيت الأبيض اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، بحثا فيها آخر التطورات المحيطة بسد النهضة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الناطق الأمريكي قوله إن ترامب "أعرب عن تفاؤله بأن الاتفاق حول سد النهضة سيكون قريبا وسيرضي جميع الأطراف المعنية".

واستضافت العاصمة الأمريكية واشنطن اجتماعات مهمة حول سد النهضة، بدأت الثلاثاء الماضي بحضور وفود مصر وإثيوبيا والسودان وممثلين عن وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي.

المصدر: "رويترز"

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