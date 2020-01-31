 
مباشر

حميميم: الجيش السوري يحبط هجوما كبيرا للمسلحين على حماة وحلب

أخبار العالم العربي

حميميم: الجيش السوري يحبط هجوما كبيرا للمسلحين على حماة وحلب
Reuters SANA
أفراد الجيش السوري في إدلب (صورة من الأرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n6od

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن هجوما معاكسا للجيش السوري في محافظة إدلب، أحبط هجوما كبيرا كان يخطط له المسلحون على حماة وحلب.

وجاء في بيان عن رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء يوري بورينكوف اليوم الجمعة، أنه "خلال تراجع المسلحين إلى عمق منطقة وقف التصعيد في إدلب، وقعت في أيدي العسكريين السوريين كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة والمعدات، بما فيها من صنع غربي، تركها عناصر الزمر المسلحة".

إقرأ المزيد
الجيش السوري يطهر قرى جوباس ومرديخ ومعردبسة بريف إدلب الجنوبي الشرقي
الجيش السوري يطهر قرى جوباس ومرديخ ومعردبسة بريف إدلب الجنوبي الشرقي

وأضاف البيان أن "هذا يدل على قدرات قتالية كبيرة للإرهابيين، كانت ستستخدم في هجوم على مدن كبيرة مثل حماة وحلب، لولا الهجوم المعاكس للجيش السوري".

وأشار إلى أن الجيش السوري أثناء صده هجمات المسلحين في محافظتي حلب وإدلب، تمكن من اغتنام أو تدمير 11 دبابة و19 مدرعة و62 سيارة مزودة بأسلحة ثقيلة، و4 راجمات للصواريخ و38 مدفعا و4 طائرات مسيرة، وغيرها من المعدات.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مسارات خلوية يمكنها زيادة العمر حتى 500%