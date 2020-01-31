بريطانيا قلقة إزاء احتمال ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أن المملكة المتحدة قلقة إزاء التقارير حول احتمال إقدام إسرائيل على خطوات لضم أجزاء من الضفة الغربية.

وأكد راب في بيان له اليوم الجمعة، أن أي خطوات أحادية الجانب من هذا القبيل ستكون مضرة للجهود الرامية إلى استئناف مفاوضات السلام، وتتناقض مع القانون الدولي.

وأضاف أن أي خطوات لتغيير الوضع الراهن لا يمكن اتخاذها بدون اتفاق ناجم عن مفاوضات بين طرفي النزاع، أي عن الفلسطينيين والإسرائيليين.

ويأتي ذلك على خلفية تقديم الرئيس الأمريكي خطة للسلام في الشرق الأوسط، تعرف إعلاميا بـ"صفقة القرن".

وتتجاهل الخطة أحد أهم مبادئ حل الدولتين، وهو العودة إلى حدود عام 1967 وتنص على بسط السيادة الإسرائيلية على مناطق في غور الأردن.

المصدر: رويترز