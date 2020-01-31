روسيا وقطر تبحثان العلاقات الثنائية والشرق الأوسط

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تطوير العلاقات الثنائية بين موسكو والدوحة، والأوضاع في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان عن الخارجية الروسية اليوم الجمعة، أنه جرى خلال مكالمة هاتفية بين الوزيرين "تبادل الآراء حول سير الأعمال المشتركة التي تقوم بها الأجهزة والهيئات المعنية في البلدين بهدف توسيع العلاقات الروسية القطرية في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية وغيرها".

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وأضاف البيان أن الوزيرين "تطرقا إلى بعض قضايا الشرق الأوسط"، واتفقا على مواصلة تنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية الملحة بشكل مستمر.

المصدر: RT